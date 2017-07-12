Опасные игрушки нашли в крупном магазине для детей в Благовещенске. Изъято более 250 игрушек около ста наименований.

Как сообщает ИА «Амур.инфо» со ссылкой на Роспотребнадзор, маркировка некоторых товаров не соответствовала требованиям техрегламента, на игрушках не было информации об изготовителе и его местонахождении, кроме того, производитель не указал минимальный возраст ребенка, для которого игрушка предназначается.

Лабораторные исследования установили превышение уровня шума от игрушки «Малышарики «Гитара» и интенсивности запаха от набора для творчества «Пластишка — тесто для лепки».

По факту проверки составили административный протокол. Материалы проверки уже переданы в областной арбитраж. Он уже принял решение о конфискации игрушек. Их поставщик оштрафован на 30 тыс. рублей.