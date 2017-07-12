Мировые запасы нефти упали на 100 млн баррелей за первую половину 2017 года. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на сессии Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

«Мировые запасы нефти упали более чем на 100 млн баррелей за первые шесть месяцев», — цитирует Баркиндо «РИА Новости».

Однако генсек не стал уточнять, до какого уровня снизились запасы.

Глава Минэнерго России Александр Новак прогнозировал в июне текущего года сокращение коммерческих запасов нефти в мире на 100 млн баррелей к началу июля.

Ранее стало известно, что к концу 2017 года Иран планирует увеличить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки, напоминает RT.

Отметим, ОПЕК и ряд стран, не входящих в организацию, приняли в конце 2016 года в Вене решение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки.