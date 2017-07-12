Знаменский районный суд Тамбовской области признал виновным бывшего координатора регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Сергея Пастушка в рейдерском захвате крупного сельскохозяйственного предприятия. Вместе с обвиняемым на скамье подсудимых оказался его подельник Николай Назаренков.

Суд установил, что в период с 2013 по 2015 год обвиняемые совершили рейдерский захват сельхозпредприятия стоимостью порядка 136 млн рублей.

Фигурантам дела назначено наказание в виде тюремного заключения на 4,5 и 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, Пастушку предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.