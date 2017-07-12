Наихудший уровень защиты конфиденциальности специалисты выявили в Twitter и WhatsApp. Составлением аналитического рейтинга занимались сотрудники правозащитной структуры Electronic Frontier Foundation.

Кроме того, худшие оценки заработали онлайн-площадка и служба микроблогов Tumblr. В то же время наилучшие показатели были выявлены у Adobe, Uber, облачного хранилища Dropbox и площадки для создания сайтов Wordpress. Как сообщает телеканал «360», в ходе составления рейтинга учитывались такие показатели, как прозрачность взаимодействия с государством, передача информации третьим лицам, легальность NSL-запросов от властей США и другие факторы.