В Зейском районе Амурской области на трассе, сильно размытой непрекращающимися дождями, застряли около 15 машин. Речь идет об участке дороги, которая соединяет поселок Береговой и село Золотая Гора.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» депутат сельсовета Берегового Лариса Ярославцева, некоторые автомобили остаются в этой ловушке уже более суток. Местные жители приходят на помощь пострадавшим. Они вывозят оттуда людей, нуждающихся в помощи, но оставляют сами машины.

Ярославцева объяснила, что этот участок дороги должен обслуживать частный подрядчик. Однако, чтобы заплатить ему за работу, у администрации района нет денег. А собственных средств у предприятия не хватает.

В свою очередь, врио главы Зейского района Дмитрий Воробьев рассказал агентству, что проблемы на участке начались после того, как там застрял грузовик с продуктами. Позже сделали объезд, однако за ночь автомобили снова сровняли его с землей.

Сейчас застрявшую машину вызволили, на проблемном участке работают шесть единиц техники. Проблем с доставкой продуктов и медикаментов в населенные пункты пока не зафиксировано, сообщил чиновник.

Представители подрядчика не смогли предоставить агентству оперативный комментарий.