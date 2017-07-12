Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов намерен увольнять самых «безнадежных» чиновников. Он заявил, что ежемесячно будет лично подводить итоги работы муниципальных чиновников и прощаться с самыми «безнадежными товарищами».

«Нам нужно будет каждый месяц определять безнадежных товарищей, у которых от субботы к субботе ничего не происходит», — сказал он. Аксенов отметил, что на таких чиновников «ни работа по субботам, ни лунные ночи, ничего не влияет».

«Давайте будем каждый раз делать анализ, там, где нет динамики, месяц посмотрели, добиться не могут результатов, будем жать руки и прощаться», — сказал Аксенов на совещании с главами муниципалитетов республики в среду, 12 июля.