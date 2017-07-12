Начальника сотрудника полиции Сергея Кадацкого, расстрелявшего автомобиль на трассе под Ростовом, отстранили от должности, еще четверо руководителей были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя регионального главка МВД Наталью Устименко.

«Приняты решения в отношении пяти руководителей. Непосредственный начальник сотрудника, уволенного за совершение преступлений, также уволен по отрицательным мотивам, в отношении других руководителей приняты решения о понижении в должности, предупреждении о неполном служебном соответствии, объявлении строгих выговоров», — пояснила представитель правоохранительных органов.

Напомним, инцидент произошел накануне на трассе Ростов–Таганрог. Полицейский открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились два человека: мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. От полученных ранений женщина скончалась на месте, ее отца госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали через два часа после нападения.