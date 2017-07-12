Известный в Японии комик и музыкант Pikotaro, завоевавший известность благодаря хиту про ананас и яблоко Pen-Pineapple-Apple-Pen, переделал свою песню для ООН. Об этом сообщает Associated Press.

Новая версия хита должна будет продвигать цели устойчивого развития ООН. Композицию представил сам музыкант в фирменном экстравагантном наряде совместно с традиционно одетым министром иностранных дел страны Фумио Кисидой. Как сообщает «Газета.Ру», Pikotaro отправится с Кисидой в Нью-Йорк. Премьера песни намечена на 17 июля во время приема в штаб-квартире ООН.

По словам главы внешнеполитического ведомства Японии, популярность музыканта сыграет свою роль в привлечении внимания к плану действий ООН по борьбе с изменением климата, бедностью и другими глобальными проблемами.

Ранее песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннесса.