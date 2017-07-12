Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре, который считается визитной карточкой города, сохранит свой исторический облик после реконструкции. Это пообещал бизнесмен Сергей Галицкий, взявшийся за ремонт старого здания.

По словам инвестора, он намерен пригласить для участия в реконструкции знаменитого кинотеатра лучших архитекторов. Внутри будет современно, красиво и комфортно, подчеркнул Галицкий.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, самый известный кинотеатр Краснодара, который уже стал брендом города, с 2015 года находится в разрушенном состоянии. Ранее было решено вернуть ему облик 1967 года. Однако возникли проблемы с подрядчиком. Власти долгое время не могли найти инвестора.