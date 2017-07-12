Жители Абхазии начали сопровождать туристов, направляющихся на пляж и в другие места отдыха, после убийства россиянина. Об этом рассказала жительница села Приморское Аида Отырба.

«Несмотря на то что в этом году туристов в селе не так много, как в предыдущие годы, после случившегося еще никто не уехал. Местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или еще куда-то», — приводит ее слова Sputnik Абхазия.

По ее мнению, преступление было совершено для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.

Напомним, вооруженные огнестрельным и холодным оружием преступники в масках напали на группу отдыхающих из Москвы 11 июля. Андрей Кабанов 1984 года рождения получил ножевые ранения, от которых скончался. Его жена, двое детей и еще одна семья были похищены, но позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. За информацию о преступниках назначено вознаграждение в 1 млн рублей.