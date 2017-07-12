Митрополит Симбирский и Новоспасский провел церемонию освящения Петропавловского храма в селе Выползово Сурского района Ульяновской области.

Как сообщает 1ul.ru, после освящения владыка провел церковное богослужение. На открытии нового храма присутствовали местные жители и представители духовенства.

Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий вручил прихожанам образы Казанской Божией Матери, а также наградил архиерейской грамотой инициатора строительства храма — благотворителя Зою Николаевну.

Напомним, 12 июля православные верующие отмечают день святых апостолов Петра и Павла, который знаменует окончание Петрова поста. Согласно церковному учению, именно в этот день апостолы приняли мученическую смерть в Риме. По преданию, Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел как римский гражданин — обезглавлен.