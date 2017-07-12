В Общественно-политическом центре Республики Марий Эл в Йошкар-Оле пройдет совещание, на котором обсудят актуальные вопросы садоводов.

В первую очередь садоводческие товарищества интересует решение по вопросу разбитых дорог. На повестку также вынесли проблему обветшавших энергосетей и водопроводов. Особо коснутся налогов и тарифов на энергоносители, которые повышаются каждый год. Как сообщает ИА «МариМедиа», также на совещании поднимут вопрос о безопасности в товариществах и профилактике правонарушений.

Еще одна наболевшая для садоводов тема — улучшение транспортного сообщения. В этом году многие остались практически без возможности добраться до загородных участков. Принятый в 1998 году закон о садоводческих объединениях, по мнению дачников, уже устарел, а новый только разрабатывается. Садоводы Марий Эл намерены предложить десятки поправок в готовящийся законопроект.