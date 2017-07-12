Сильный ветер, грозовые дожди и град ожидаются в Центральной России вечером в среду, 12 июля, и в четверг, 13-го.

Об этом сообщили региональные управления МЧС Орловской, Брянской, Ивановской, Воронежской, Владимирской, Тверской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Белгородской и Смоленской областях. В этих регионах скорость ветра при порывах может достигать 18 м/с.

Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в работе системы ЖКХ. Гражданам не рекомендуется покидать помещения, находиться под деревьями и около широкоформатных конструкций. Накануне сообщалось, что в среду в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.