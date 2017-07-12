Международная конфедерация союза художников ликвидирована по решению Верховного суда РФ в среду. Таким образом, судья удовлетворил иск Минюста РФ к МКСХ.

Обязанности по осуществлению ликвидации международной конфедерации были возложены на ее учредителя — Всероссийскую творческую общественную организацию «Союз художников России».

По данным Минюста, МКСХ в нарушение закона не указала в своей отчетности данные о продаже 26 произведений искусства за границей. Недостоверные сведения также содержались в финансовой отчетности о расходах ассоциации на оплату труда.

Кроме того, в иске министерства указано, что среди арендаторов принадлежащих МКСХ помещений, в том числе и в Центральном доме художника на Крымском Валу, числится ряд посторонних юридических лиц, хотя в уставе ассоциации декларированы цели деятельности, связанные с искусством.

Вместе с тем представители Международной конфедерации союза художников заявляют, что решение о ликвидации было принято, чтобы отнять у ассоциации ее имущество, в том числе часть ЦДХ. Претензии Минюста в МКСХ сочли малозначительными и заявили, что готовы оперативно устранить все нарушения.