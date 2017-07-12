Создан путеводитель, который рассказывает о том, как можно обойти достопримечательности Владивостока за один день. В книге рассказывается о неординарных экскурсионных маршрутах.

Для путешественников подготовили несколько выборок. Глава «Вдали от шума» рассказывает о том, где можно искупаться и погулять в черте города. «Портовые черты» — о том, как можно обойти все легендарные места за один день. «Остров Русский» дает информацию обо всех фортах, бухтах и скалах. «Дары Приморья» повествует о местной рыбе и икре.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу справочного сервиса 2ГИС, автора этого справочника, путеводитель доступен офлайн. Версия предусматривает возможность построения маршрута до любой точки на автомобиле, общественном транспорте, такси или пешком.