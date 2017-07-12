Маршруты движения наземного транспорта по набережным Москвы-реки 15 июля изменятся в связи с проведением «Ночного забега». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Маршруты изменят автобусы 64, 132, 806, Т79 с 20:30 и до окончания мероприятия. Отмечается, что следовать они будут со всеми остановками.

«Ночной забег» пройдет в Москве уже в пятый раз и должен собрать порядка 6 тыс. участников. Всем им предстоит преодолеть дистанцию в 10 км, сообщает РИАМО.