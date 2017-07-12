Маршруты наземного транспорта в Москве изменятся из-за забега 15 июля
Маршруты движения наземного транспорта по набережным Москвы-реки 15 июля изменятся в связи с проведением «Ночного забега». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Маршруты изменят автобусы 64, 132, 806, Т79 с 20:30 и до окончания мероприятия. Отмечается, что следовать они будут со всеми остановками.
«Ночной забег» пройдет в Москве уже в пятый раз и должен собрать порядка 6 тыс. участников. Всем им предстоит преодолеть дистанцию в 10 км, сообщает РИАМО.