Лимузин для президента проекта «Кортеж», разрабатываемый НАМИ, получит 12-цилиндровый турбированный двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Об этом заявил руководитель отдела перспективных технологий и развития Кирилл Казмирчук на выставке «Иннопром-2017».

По его словам, в проекте «Кортеж» представлена целая линейка двигателей. Наиболее мощный из них — V12.

«V12, самый энерговооруженный мотор, будет ставиться на лимузины — легкий и «тяжелый», то есть защищенный лимузин», — цитирует Казмирчука ТАСС.

Проектом «Кортеж» предусмотрено производство автомобилей для первых лиц государства. Предполагается, что будут созданы лимузин, седан, микроавтобус и внедорожник. Лимузин должен быть представлен на инаугурации президента, которая состоится весной 2018 года.