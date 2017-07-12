Концерт джазового ансамбля из Нового Орлеана, США, в составе которого играет американский режиссер Вуди Аллен, пытались сорвать в Гамбурге две феминистки. Две голые девушки из феминистской организации FEMEN выбежали на сцену во время выступления коллектива.

Активистки выкрикивали лозунги против сексуального насилия, отмечает телеканал «360». Они потребовали перестать умалчивать обвинения в адрес 81-летнего режиссера по поводу сексуального насилия в отношении его приемной дочери.

События имели место 11 июля в концертном зале Elbphilharmonie.