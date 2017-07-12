Прославленный бразильский форвард, чемпион мира 2002 года, обладатель «Золотого мяча» Рональдиньо посетит матч первого тура чемпионата России «Ахмат»–«Амкар». Игра состоится 16 июля и пройдет в Грозном на «Ахмат Арене». Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе, знаменитый футболист приедет в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством грозненцев.

Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для республиканского клуба под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

Рональдиньо последний раз выходил на поле в 2015 году. Однако с тех пор легендарный футболист официально так и не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Среди его достижений стоит выделить титул чемпиона мира 2002 года и победу в Лиге чемпионов с «Барселоной» весной 2005-го. В том же сезоне бразильцу был вручен «Золотой мяч» как лучшему футболисту планеты.

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