Изменена мера пресечения в отношении главы Дальнегорска Игоря Сахуты. Суд Владивостока решил выпустить градоначальника из СИЗО под домашний арест.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов Сахуты. Следствие требовало оставить его под стражей, однако прокуратура на этот раз поддержала сторону защиты, передает ИА PrimaMedia.

Адвокаты мэра Дальнегорска утверждали, что во время следствия на их подзащитного оказывалось давление с тем, чтобы заставить его признать свою вину. При этом защитники не стали раскрывать подробностей, сославшись на тайну следствия.

Сам Сахута виновным себя не признает. Он не намерен складывать с себя полномочия по управлению городом.

Как писали «Известия», против мэра Дальнегорска возбуждено два уголовных дела. Чиновник подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Кроме того, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.