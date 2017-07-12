Министерство иностранных дел Германии прокомментировало ситуацию с возможной поставкой турбин Siemens в Крым. Как заявил представитель ведомства «РИА Новости», сначала необходимо проверить, идет ли речь о нарушении санкций.

«Эту проверку ведут компетентные органы», — сказал официальный представитель ведомства.

Ранее Reuters сообщило, что для ТЭС на полуостров Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков стала компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.

Представитель Siemens заявил, что компания инициировала уголовное расследование.