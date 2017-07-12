Торжественное открытие чемпионата ЦФО по стрельбе из лука состоялось на лучно-арбалетном стрельбище в районе Лесопарк в Рязани 12 июля. В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из 12 регионов страны.

От Рязанской области выступят 20 спортсменов. В программе первенства ЦФО — соревнования в олимпийских дистанциях 70 м в классическом луке и 50 м в блочном луке по 72 выстрела. Как сообщает РИА «7 новостей», чемпионат закончится 14 июля командным зачетом.

У рязанской команды в лидерах Екатерина Бирюкова и Екатерина Балашова, которые входят в пятерку лучших в классическом луке по стране. В мужской сборной по блочному луку один из лидеров — Андрей Харьков. От этих соревнований зависит, кто отправится на первенство России в сентябре в Калининград.