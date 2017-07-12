Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен заявила о намерении постепенно повышать ставку в ближайшие несколько лет для поддержания экономического роста и для достижения уровня инфляции в 2%. Об этом говорится в ее заявлении для комитета по вопросам финансовых услуг в палате представителей.

В этом году ФРС США уже два раза повышала ставку. В последний раз она была повышена на 25 базисных пунктов — до 1–1,25% на заседании в июне.