Миллионные штрафы — до 5 млн рублей с граждан и до 50 млн с юрлиц — предлагают ввести депутаты Госдумы за отказ в удалении из социальных сетей противоправного контента по жалобам пользователей. Соответствующий законопроект в Госдуму 12 июля внесли депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских («Единая Россия»). Эксперты, опрошенные «Известиями», настроены скептически — в частности, они отмечают, что такие нормы могут неблагоприятно повлиять на деятельность небольших сетевых ресурсов.

Документ предлагает определить понятие «оператор социальной сети» и возложить на него ряд обязанностей. В том числе — по заявлению пользователей в течение суток ограничивать доступ или удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. В законопроекте указано, что удалению подлежит информация, которая «явно направлена на пропаганду» войны и разжигание ненависти, а также недостоверные или порочащие честь и достоинство какого-либо лица данные. Кто будет определять, является ли информация таковой, в тексте не говорится. Кроме того, законопроект предлагает обязать оператора соцсети хранить удаленную по заявлению пользователя информацию в течение трех месяцев.

Вместе с законопроектом об ответственности операторов соцсетей депутаты предложили внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) поправки, предусматривающие наложение штрафов за соответствующие нарушения. Предполагается, что для граждан они составят от 3 млн до 5 млн рублей и в десять раз больше для юрлиц — от 30 млн до 50 млн рублей.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что его принятие позволит на ранних стадиях «предотвратить распространение в социальных сетях противоправной информации» без увеличения числа контролирующих органов и блокировок информресурсов.

Как пояснил один из авторов документа, депутат Сергей Боярский, в первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица.

— Для физических лиц-пользователей эти меры скорее упреждающие, — указал он.

По мнению авторов законопроекта, ответственность за распространение недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений в социальных сетях отвечает вызовам современности.

— Мы взяли за основу опыт наших зарубежных коллег, а именно парламентариев из Германии. Бундестаг, также отвечая на вызовы современного информационного пространства, принял достаточно жесткий законопроект, установив ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент в размере от €500 тыс. до €5 млн, — пояснил Сергей Боярский.

Оценка профильного комитета

По мнению председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, авторы документа подняли важную проблему саморегулирования соцсетей.

— На сегодняшний день далеко не вся противоправная информация своевременно устраняется из огромного потока пользовательского контента, который ежедневно размещается в социальных сетях. Решение этой проблемы лежит не в создании всеобъемлющей системы государственного контроля, а в вовлечении пользователей в систему модерации и повышения роли саморегулирования социальных сетей, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» парламентарий.

Глава профильного комитета также оценил и попытку коллег перенести идею аналогичного немецкого законопроекта «в российские юридические реалии».

— Чтобы понять, насколько им это удалось, необходимо изучить данную инициативу более внимательно. Однако уже сейчас можно говорить об актуальности предлагаемой идеи и необходимости ее дальнейшего обсуждения на площадке Государственной думы, — заключил он, добавив, что рассмотрение инициативы возможно не ранее, чем в рамках осенней сессии.

Мнение экспертов

В экспертной среде к предложению депутатов в сфере регулирования интернета отнеслись с настороженностью.

Так, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал идею бессмысленной, так как инициатива депутатов позволит ввести цензурирование и контроль за оборотом информации.

— Это не сказывается позитивно на обществе, какими бы позитивными целями такие решения ни декларировались, — заявил он «Известиям».

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова в беседе с «Известиями» подчеркнула, что из законопроекта непонятно, в чем заключается разница между социальной сетью и мессенджером. Также она обращает внимание на противоречие: неясно, зачем нужно регулирование, если этот механизм уже действует на основе саморегулирования.

— В этом проекте лишь одна новация — это возможность взимания высоких штрафов с неопределенного круга лиц непонятно за что. Это, на мой взгляд, совершенно избыточная мера, — заключила она.

Руководитель отдела правового консалтинга ParkMedia Consulting Николай Дмитрик считает идею разумной только в части обязанности операторов хранить записи. В остальном же предлагаемые нормы, по мнению эксперта, представляют собой попытку переложения правоохранительных функций с государства на участников рынка.

— Одно дело, когда он обязан хранить какие-то записи — это нормальная бизнес-практика, предполагающая небольшие дополнительные расходы. Но когда правоохранительные функции возлагаются на администратора соцсети, его фактически облагают новым налогом, — сказал он «Известиям».

Николай Дмитрик опасается, что в случае принятия новые нормы особенно ударят по небольшим, только зарождающимся российским соцсетям — например, профессиональным.