Аэропортовый холдинг «Новапорт» рассчитывает вложить около 11 млрд рублей в строительство аэропорта Омск-Федоровка. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» совладелец холдинга Роман Троценко.

По его словам, строить новый аэропорт планируется в течение трех лет на новой площадке, передает РИА «Омск-информ».

Омск-Федоровка — предполагаемый будущий омский аэропорт, который возводился северо-западнее Омска, в 18 км от границы города и в 32 км от центра города. Предполагалось, что строительство аэропорта завершат к 300-летию Омска, в 2016 году, а действующий аэропорт будет закрыт. Однако в 2012 году губернатор Омской области Виктор Назаров заявил о приостановлении строительства воздушной гавани из-за недостатка средств и о прекращении модернизации аэропорта Омск-Центральный.