Реклама появилась в мессенджере Facebook с 11 июля 2017 года. Об этом сообщили представители компании.

Внедряться рекламные блоки будут постепенно между сообщениями пользователей — они либо будут содержать ссылку на сайт рекламодателя, либо позволят участнику диалога начать беседу с представителем компании о заказе услуги или товара, сообщает «Интерфакс».

По данным Facebook, мессенджер соцсети используют 1,2 млрд человек во всем мире, ежедневно обмениваясь 2 млрд сообщений. Запуск рекламы, по данным представителей компании, может повысить ее выручку, рост которой замедлился после отказа от увеличения объема рекламы в лентах. Решение было принято во избежание оттока пользователей.

В ближайшем времени компания может монетизировать и WhatsApp, который также принадлежит Facebook, сообщает телеканал «360».