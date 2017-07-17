Программа реновации при всей ее декларируемой пользе для переселяемых граждан оставляет немало вопросов. Касаются они разных ее нюансов — как слишком быстрого принятия закона, так и голосования, в результатах которого многие сомневаются.

Реновация изначально презентовалась как проект столичных властей и предполагала внесение изменений в закон «О статусе столицы Российской Федерации». Уже на этом этапе такой подход подвергался критике — процесс обновления жилья не может быть функцией городских властей. К тому же закон о реновации старательно избегает слова «изъятие», представляя программу как обновление городского пространства.

Реновация — это изъятие жилья граждан для государственных нужд, и регулироваться она должна нормами гражданского и земельного законодательства. К тому же такая программа не может носить индивидуальный характер в Москве — если принимается закон о реновации, то правила предоставления жилья взамен должны быть одинаковы для всех граждан РФ.

Совсем недавно жительница Москвы обжаловала закон о реновации в Конституционном суде. В заявлении она указала, что закон нарушает права граждан и создает правовую неопределенность. В частности, статья 55 Конституции РФ предусматривает, что закон может ограничить права гражданина только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности, здоровья и прав других лиц.

Реновация же направлена на создание благоприятных условий проживания граждан. Однако стоит отметить, что противоречие это формальное: Конституционный суд, например, может указать на то, что создание благоприятных условий проживания граждан вполне соответствует цели защиты прав других лиц. Почти наверняка КС РФ посчитает, что предоставление равноценного жилья служит надежной гарантией защиты конституционного права граждан на жилище, так что шансов у этой жалобы на удовлетворение практически нет.

Это не последняя жалоба в Конституционный суд, которая касается программы реновации. Так, жители Москвы, которые хотят включить свой дом в программу, но не успели этого сделать, неожиданно тоже столкнулись с проблемами. Когда закон только обсуждался, никто не ожидал, что он так быстро вступит в силу. В итоге жители некоторых домов назначили проведение общих собраний собственников на июль, а с 1 числа месяца закон вступил в силу, и новые дома, согласно его положениям, включить в программу больше нельзя.

В данном случае кажется, что чиновники перестарались. Все так хотели, чтобы закон о реновации побыстрее вступил в силу, что не предусмотрели порядок включения тех домов, которые уже назначили собрания, но не успели их провести. Причем, когда эти собрания назначались, дата вступления закона в силу не была известна. Это правовая неопределенность — гражданам не указали конкретные сроки голосования, приурочив их к непонятному сроку вступления документа в законную силу.

Обычно такие серьезные законы вступают в силу спустя несколько месяцев после их подписания, поскольку гражданам, да и самим чиновникам, требуется время на подготовку к нему. В данном случае возможно также обжалование норм закона касательно вступления его в законную силу, причем, шансы на то, что Конституционный суд встанет на сторону граждан, значительно выше.

Сейчас всем тем, кого затронула реновация, следует заранее к ней подготовиться. Если вы считаете, что жильцы вашего дома были против включения в программу, то стоит проверить, как именно учли голоса. Проблема в том, что если часть жильцов не пошла голосовать, то их голоса могли учесть за реновацию. В любом случае результаты голосования можно обжаловать, если есть документальные подтверждения того, что жильцы действительно голосовали против включения в программу. Тем же, кто собирается участвовать в реновации, стоит провести независимую оценку квартиры и привести в порядок документы, так как лучше сейчас устранить все проблемы, которые могут помешать вам получить выгоду от программы.

Автор — адвокат, президент Гильдии юристов рынка недвижимости, председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области

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