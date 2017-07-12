По тревоге подняты отдельные береговые и корабельные соединения сил Черноморского флота (ЧФ), проверка уровня боеготовности ЧФ начата управлением Южного военного округа (ЮВО), сообщили в пресс-службе ЮВО.

В сообщении пресс-службы говорится, что после сигнала «тревога» «ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море». Подняты береговые соединения Черноморского флота, командованием проверены их действия в пунктах постоянной дислокации, экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки.

Мероприятия продлятся несколько дней, добавили в пресс-службе.