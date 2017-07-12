Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз добычи нефти в России в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой. Согласно последнему прогнозу, добыча окажется на уровне 11,07 млн баррелей в сутки, что на 10 тыс. баррелей ниже уровня 2016 года.

«В 2015–2016 годах наблюдались более высокие затраты и увеличение объема буровых работ, что привело к росту добычи нефти и замедлению темпов сокращения годовой добычи на 2,5%», – цитирует доклад ОПЕК «Газета.ру».

Уточняется, что Россия будет сдерживать добычу до конца I квартала 2018 года, а затем объем добычи должен вырасти на 170 тыс. баррелей в сутки.