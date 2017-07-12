Конституционному суду РФ (КС РФ) предстоит изучить правила начисления неустойки за невыплату алиментов в срок. По сложившейся практике суд не вправе уменьшить ее размер, даже если она в десятки раз превышает сумму непосредственного долга. Но это правило может ущемлять права других детей, настаивает истец, обратившийся в КС. Опрошенные «Известиями» юристы такие аргументы считают безосновательными.

Оспорить нормы, регламентирующие правила взыскания алиментов и санкции за просрочку, пытается россиянин Роман Костяшкин, следует из информации КС о принятых к рассмотрению дел. С 1997 по 2014 год он не полностью платил алименты на своего сына. В результате размер задолженности достиг 390 тыс. рублей, из которых Костяшкин погасил почти половину. Позднее суд, в который обратилась бывшая супруга истца, взыскал с него почти 3,2 млн рублей — остатки долга и неустойку.

Неустойка составила 0,5% в день от суммы долга — в год это около 183%. Суд счел, что снизить ее размер нельзя — в Гражданском кодексе РФ (ст. 333) есть норма, которая позволяет делать это, если размер неустойки «явно несоразмерен последствиям нарушения», но она не распространяется на алименты (ст. 115 Семейного кодекса РФ). Такой подход Верховный суд зафиксировал еще в 2012 году в обзоре судебной практики.

Костяшкин счел эти положения неконституционными. По его мнению, они противоречат ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой реализация прав и свобод человека и гражданина не должна нарушать права и свободы других лиц. Таким образом, полагает истец, должен соблюдаться «разумный баланс частно-правовых сторон». Он ссылается на то, что порой в семейно-правовых отношениях возникают ситуации, когда избыточные имущественные претензии одной стороны фактически могут причинить вред другой. Костяшкин поясняет это на своем примере: помимо ребенка, которого воспитывает бывшая супруга, у него есть еще трое детей. В результате могут пострадать интересы последних, так как взыскание неустойки повлечет ухудшение материального положения истца и, как следствие, скажется на возможности содержания других его детей, за которое он также несет ответственность.

В связи с этим Роман Костяшкин полагает, что суды должны иметь право учитывать чрезвычайные обстоятельства в жизни тех, кто платит алименты, а также корректировать ответственность за нарушение срока их перечисления.

Конституционный суд РФ принял жалобу к рассмотрению. Однако юристы скептически оценивают ее судебные перспективы. Так, управляющий партнер юркомпании «Дунаева, Пономарев и партнеры», член Ассоциации юристов России Анна Дунаева считает, что заявитель использует правильный аргумент о балансе частно-правовых интересов — любая ответственность должна быть соразмерной последствиям нарушенного обязательства.

— Вместе с тем у должника в случае изменения его финансового положения всегда есть возможность обратиться в суд за пересмотром размера алиментов, исходя, к примеру, из нового — пониженного — размера заработной платы, — сказала она «Известиям».

Но чаще должники предпочитают не платить, злоупотребляя несовершенствами системы исполнения решений судов, отметила Анна Дунаева. Она предположила, что жалоба Костяшкина останется без удовлетворения. Оставить размер предусмотренной Семейным кодексом неустойки неснижаемым — по ее мнению, отличный способ дополнительной мотивации для своевременной оплаты алиментов. Даже если эта неустойка будет превышать сумму задолженности.

Юрист адвокатского бюро «Линия права» Фаррух Саримсоков в беседе с «Известиями» напомнил, что сейчас размер неустойки (почти 183% годовых) в некоторых случаях может быть несоразмерен последствиям нарушенного обязательства. Проблемная ситуация может возникнуть и в случае закрепления ее размера в соглашении об алиментах, так как стороны могут определить его произвольно. По словам эксперта, чрезвычайно высокий размер неустойки, установленной соглашением (например, 2% за день просрочки, то есть 730% годовых), при отсутствии механизмов его снижения может создать еще более несправедливые ситуации, буквально вгоняя «алиментщика» в кабалу и, скорее всего, нарушая интересы других его детей.

— В этом ключе обременительная и явно несправедливая долговая нагрузка может дестимулировать должника к исполнению обязательств, и в какой-то момент он может просто смириться с неудобствами (исполнительное производство, уголовное преследование), не имея шансов на погашение самого долга, — предположил юрист. — С этой точки зрения возможность снижения алиментной неустойки, напротив, может способствовать увеличению общей доли исполненных алиментных обязательств добросовестными лицами, которые в какой-то момент допустили просрочку.

Однако, отметил он, если снижать неустойку так же, как это допускается применительно к обычным гражданско-правовым нарушениям, это может привести и к негативному эффекту: для неплательщиков исчезнет стимул вовремя платить.

Адвокат Иван Емельянов также не видит перспектив для удовлетворения жалобы.

— Нарушение прав детей всегда будет выше и не поддается измерению в цифрах. Ведь неполучение ими положенных средств к существованию может иметь последствия самые разные, вплоть до невозможности правильно питаться или получить квалифицированную медицинскую помощь, — сказал он «Известиям».

По его словам, фиксированный размер алиментов и наложение неустойки в случае просрочки является социальной гарантией, направленной на защиту интересов такого незащищенного слоя общества, как дети. Также Емельянов обратил внимание на то, что суд вправе снизить неустойку только в случае, если она несоразмерна наступившим последствиям.