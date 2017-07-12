В Борисполе в одной из квартир девятиэтажного дома произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба отделения нацполиции Украины в Киевской области.

Взрыв произошел в квартире, расположенной на первом этаже дома. Взрывной волной выбиты стекла. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По данным полиции, в квартиру подача газа была прекращена в 2015 году. Также в пресс-службе сообщили, что на момент взрыва жильцов дома не было. Причины ЧП устанавливаются.