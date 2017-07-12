Самолет авиакомпании «Атлас-Глобал» повредил стойку шасси во время буксировки при выполнении рейса из Казани в Анталью. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел в аэропорту Казани в 13.20 мск 12 июля.

«Во время буксировки самолета «Аэробус-321» рейс № 6944 Казань–Анталья авиакомпании «Атлас-Глобал» экипаж ошибочно включил ручной тормоз. В результате повредилась передняя стойка шасси», — говорится в сообщении.

Пассажиров рейса в количестве 211 человек разместили в зале ожидания воздушной гавани, решается вопрос об их доставке в ближайшее время в пункт назначения.