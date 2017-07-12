Более 130 заявок подали на участие в архитектурном конкурсе по разработке концепций площадок реновации жилья в Москве. Почти треть из них — от зарубежных участников. Прием заявок завершился, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Открытый конкурс для выбора наилучших решений для пяти пилотных площадок в разных округах Москвы стартовал 25 апреля текущего года. Команды должны были предоставить портфолио, подтверждающее опыт разработки градостроительной документации на территории не менее квартала, чтобы иметь возможность принять участие в конкурсе. Иностранные участники — иметь партнера или проектный офис на территории России.

«Было подано 132 заявки и около полусотни творческих заданий. Заявки подали архитектурные и проектные бюро Москвы, а также региональные бюро и консорциумы с иностранным участием», — цитирует РИАМО сообщение главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По словам главного столичного архитектора, жюри тщательно изучит поступившие заявки 1 августа. Будут отобраны лучшие команды. На втором этапе им на гонорарной основе предложат разработать в соответствии с техническим заданием концепции на пять площадок, участвующих в реновации.

Кузнецов отметил среди заявителей 17 стран-участниц, включая бюро из Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Индии, Испании, Италии, Кипра, Малайзии, Нидерландов, Сербии, США, Турции, Финляндии, Франции и Японии. Региональные бюро по всей России также заявляют о заинтересованности в программе.

Закон о реновации был принят Госдумой 14 июня 2017 года и одобрен Советом Федерации 28 июня. В силу он вступил 4 июля.