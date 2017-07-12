Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала циничным решение украинских властей усилить контроль при въезде в страну граждан России. Парламентарий отметила, что Москва продолжит следить за ситуацией и внимательно взвешивать ответные меры.

«Это очередное циничное решение, чтобы публично продемонстрировать неуважительное отношение к нашей стране, главное, к собственным гражданам», — сказала законодатель. Она отметила, что «нелогичное решение» Киева сильно повредит дружеским отношениям тех, кто работает с Россией.

Москва всегда рада тем, кто желает приехать в нашу страну, отметила Матвиенко. РФ не намерена разрывать связи с гражданами Украины, это по-прежнему братский народ, добавила она.