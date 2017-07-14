В российский прокат выходит «Дикая история» — безумная черная комедия от культового испанца Алекса де ла Иглесия. Фильм участвовал в основной программе последнего Берлинского кинофестиваля. В главной роли — «девочковый» кумир Испании и России Марио Касас, известный по романтической мелодраме «Три метра над уровнем неба».

В центре Мадрида невидимый снайпер запер семерых незнакомцев внутри бара. Все очень типажные, почти карикатурные: склочная хозяйка заведения, ее недалекий помощник, красавица на каблуках, хипстер с бородой и айфоном, бомж-проповедник, даже бывший полицейский есть, с припрятанным за пазухой пистолетом. Сначала их было девять, но двое решили открыть дверь и лежат теперь на мостовой с пулей в голове. Пока узники ругаются и строят версии, трупы бесследно исчезают, связь отключается, город как будто вымирает. Но главная опасность поджидает их не снаружи. Она внутри...

Как известно, бар в западной культуре — традиционная и общедоступная замена кушетки психоаналитика. Здесь тебя выслушают, совет дадут и даже нальют. Откровенность ничем не грозит — люди вокруг незнакомые, да и кто что сможет вспомнить день спустя. В «Дикой истории» эта «психоаналитическая» функция бара доведена до абсолюта. По итогам всего произошедшего каждый узнает о себе и человечестве даже то, что не очень хотел знать. Узнает, если выживет, конечно.

Имя режиссера «Дикой истории» мало что говорит рядовому зрителю. Хотя, строго говоря, Алекс де ла Иглесия — уже давно классик местного значения. Просто ему мало везет на фестивалях и в международном прокате. У него есть только пара призов в Венеции за «Печальную балладу для трубы» — безумный макабр о любовном треугольнике в цирке. Тем не менее до международного признания Педро Альмодовара ему, как, впрочем, и всем киношным испанцам, как до Луны.

Последние три фильма он сделал с главной испанской звездой Марио Касасом — и вот это пропустить точно невозможно. В «Ведьмах из Сугаррамурди» Касас играет грабителя, который маскируется под живую статую солдата и потому треть фильма ходит зеленый с головы до пят. В «Убойном огоньке» (к слову, прекрасное противоядие от наших «Голубых огоньков») он белокурый поп-идол, помешанный на слабом поле. В «Дикой истории» — модный рекламщик в подтяжках и с курчавой черной бородой, из-за которой товарищи по несчастью, не сведущие в моде, принимают его за террориста.

И если Касас экспериментирует с ролями, де ла Иглесия верен себе. Как и всегда, «Дикая история» (в оригинале — просто «Бар») — это коктейль из гротеска, отчетливой мизантропии и саспенса. Рецепт довольно прост, хотя повторить его почти невозможно: ходульные персонажи, взятые то ли из анекдотов, то ли из бульварной литературы, помещаются в экстремальную ситуацию фильмов класса B. А дальше всё по-настоящему: кровь, крики, ругань. Общую экспрессию усиливает национальный темперамент. Атмосфера взвинчена до предела, персонажей много, и все говорят только на повышенных тонах.