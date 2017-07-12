Около трети новых автобусов в Липецке, приобретенных в рамках программы обновления муниципального пассажирского транспорта, вышло из строя.

По словам одного из сотрудников муниципального предприятия, у трех автобусов, полученных МУП «Липецкпассажиртранс», возникли проблемы с двигателями, у трех — с электроникой. Еще у двух автобусов не работает гидрозамедлитель и нарушилось рулевое управление, информирует GOROD48.

Напомним, ранее сообщалось, что на пяти троллейбусных маршрутах было запущено движение 11 новых автобусов из 21 приобретенного по программе обновления муниципального пассажирского транспорта.