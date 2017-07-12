В прокуратуру Иркутской области поступила жалоба на автора скульптуры «Хранитель Байкала» Даши Намдакова. Автор обращения — участник движения «За священный Байкал» Андрей Ершов. Он считает, что установка скульптуры оскорбит религиозные чувства жителей Ольхона. Кроме того, активист полагает, что установка композиции на острове необоснованна.

Как говорится в обращении активиста, жителям Ольхона не сообщили, на каких основаниях было решено выделить участок в Прибайкальском национальном парке, который относится к особо охраняемым природным территориям, передает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в декабре прошлого года художник рассказал о планах установить скульптуру на мысе Хобой. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности. Многие отмечали, что мыс является местом медитации, которое не предназначено для потока туристов. Кроме того, установке памятника мешали законодательные ограничения.

В итоге для фигуры «Хранителя Байкала» выбрали безымянный мыс и Намдаков заручился поддержкой шаманов на Ольхоне. Там уже провели обряд в честь будущей скульптуры.

Высота «Хранителя» достигает 7,5 м. Открытие композиции должно состояться с 14 по 16 сентября.