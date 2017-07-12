Глава МИД России Сергей Лавров 12 июля провел переговоры со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом. Встреча прошла в закрепленном за здешним МИДом роскошном Эгмонтском дворце. Здесь же с российским министром встретился и премьер Бельгии Шарль Мишель. А на итоговой пресс-конференции Сергею Лаврову вновь пришлось комментировать проблемы в российско-американских отношениях.

Одной из тем переговоров министра Лаврова с его бельгийскими собеседниками стали двусторонние отношения. Как рассказали в преддверии встречи в российском МИДе, из-за санкций Евросоюза, которые тот ввел после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, товарооборот между Москвой и Брюсселем за последние два года сократился почти на 40% и составил немногим более $8 млрд.

Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону: с января по апрель 2017 года был отмечен рост торговли на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($3,29 млрд). Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это объясняется тесным сотрудничеством между российскими и бельгийскими регионами, а также взаимодействием в нефтегазовой сфере. В частности, через бельгийский порт Зеебрюгге идет доставка российского сжиженного природного газа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Впрочем, судя по итоговой пресс-конференции, больше интереса у журналистов вызвали не столько перспективы двусторонних отношений Москвы и Брюсселя, сколько международная проблематика. В частности, представители российских СМИ в ходе пресс-конференции попросили прокомментировать сирийский конфликт, и в особенности заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в адрес Сергея Лаврова. Та ранее сказала, что вопрос о создании в иорданской столице центра мониторинга зон деэскалации в Сирии якобы еще прорабатывается, а российский министр «любит много говорить, забегая вперед».

— Документ, подписанный в Аммане российскими, американскими и иорданскими представителями, содержит конкретный пункт, который фиксирует достигнутую договоренность о создании такого центра. Отставать в слежении за реальными событиями тоже, наверное, не помогает в профессии дипломата, — парировал глава российского дипведомства.

Западные журналисты по традиции были куда больше взбудоражены не столько ситуацией в Сирии и пикировками дипломатов России и США, сколько якобы имевшим место вмешательством Москвы в американские выборы. Интерес к этой теме подогрел обнаружившийся на днях факт встречи между российским адвокатом Натальей Весельницкой и Дональдом Трампом-младшим во время избирателей кампании. Как известно, сам сын американского президента рассказал, что заинтересовался встречей из-за возможности узнать какую-то компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, но в итоге беседа, по его словам, оказалась бессмысленной.

— Сегодня утром я включил телевизор, и все западные каналы только об этом и говорят. Поразительно, как серьезные люди делают из мухи слона. А может, там и мухи никакой не было, — сказал Сергей Лавров, явно желая поставить на этой теме точку.

Однако американская пресса не отставала. Сначала российского министра спросили, на каких основаниях Москву обвиняют в том, что она якобы поддержала Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, на что Сергей Лавров резонно посоветовал обратиться с этим вопросом к тем, кто инициирует соответствующую информационную волну. А уже под занавес пресс-конференции министра попросили прокомментировать информацию о том, что США на официальном уровне якобы признали факт российского вмешательства в выборы.

— Мы не видели ни единого факта. Если журналисты готовы работать только на основе голословных утверждений и не готовы принимать к сведению, что факты отсутствуют, я не могу ничего поделать. Значит, такая профессия, которая в современных условиях опирается на такие подходы, — резюмировал российский министр, уже явно уставший от педалирования в американских СМИ темы российского вмешательства.

Реплика Дидье Рейндерса, пошутившего, что в Бельгии до 2019 года выборов не будет, так что можно быть спокойным, несколько разрядило обстановку — зал встретил эту шутливую ремарку дружным смехом. Серьезным остался лишь Сергей Лавров, чья следующая остановка — Германия, где у него запланированы переговоры с главой МИДа Зигмаром Габриэлем и где его, по всей видимости, вновь поджидает новая порция журналистских вопросов о набившем оскомину вмешательстве России в президентские выборы в США.