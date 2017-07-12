Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал представителям Госдепартамента США не отставать от реальных событий вокруг Сирии. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства о создании в Аммане центра мониторинга за соблюдением перемирия в Сирии, заявив, что Лавров «любит поговорить» и «забегать вперед».

«Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю. Мы с ней не знакомы», — цитирует ответ Лаврова RT.

Глава российского МИДа также напомнил, что документ о создании такого центра в Иордании уже подписан российскими, американскими и иорданскими представителями. По словам министра, центр будет контактировать с отрядами оппозиции и представителями сил правительства.

«Забегать вперед, наверное, не надо никому, но и отставать в слежении за реальными событиями тоже, наверное, не помогает в профессии дипломата», — добавил Лавров.