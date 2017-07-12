От нашествия саранчи пострадали шесть районов Иркутской области. На борьбу с вредителями из регионального бюджета выделено 7,4 млн рублей. В данный момент уже обработано площадь в 82 тыс. га.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на представителя филиала «Россельхозцентра» Дмитрия Полномочнова, массовое окрыление насекомых произошло в конце июня. Дальнейшему распространению насекомых способствовала жаркая погода. Из-за засухи горела трава, что устраняло какие-либо преграды для полчищ саранчи.

Специалисты обследовали более 178 тыс. га засеянных полей, из них почти 88% заселено вредителями. Средняя численность – 22,4 экземпляра на 1 кв. м. В основном пострадал Боханский район области.

Между тем, отмечается, что для огородов единичная саранча угрозы не представляет, поскольку эти насекомые предпочитают питаться злаковыми культурами.