Россельхознадзор может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии. Это связано с продолжающимися случаями выявления нарушений ветеринарно-санитарных требований РФ и Евразийского экономического союза.

По данным ведомства, только за последнее время в пяти пробах сухого молока, произведенного в Турции, обнаружено превышение микробиологических показателей. В новозеландском сливочном масле уже дважды обнаружены остатки тетрациклина.

«Становится очевидно, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами этих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации», — говорится в сообщении ведомства.