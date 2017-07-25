Гостей столицы и москвичей приглашают посмотреть на «Москву глазами иностранцев». Выставка Музея Москвы демонстрирует работы западных мастеров, изображавших Первопрестольную и ее жителей. В гравюрах и изделиях из фарфора главный русский город предстает диковинным, самобытным и многоликим.

Начиная со времен Петра Великого и вплоть до революции 1917 года Москва привлекала специалистов из Франции, Англии, Голландии и других европейских стран. Итальянцы и французы учили москвичей зодчеству, англичане были сильны в ремесленных делах, шведы и голландцы — в кораблестроении. А шотландский купец Франц Гарднер, например, занялся изготовлением фарфора.

— В XVIII веке иностранцы стали открывать в Москве фарфоровое производство, Гарднер был самым удачливым, — рассказал «Известиям» художник выставки Константин Ларин. — В экспозиции представлены статуэтки, работы мастеров мануфактуры Гарднера. Его художники рисовали самых обычных русских людей: нищих, торговцев, балалаечников, булочников. Сейчас это уже не просто произведения искусства, а исторические свидетельства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Помимо изделий из фарфора на выставке представлены гравюры с панорамами города. Рисунки выполнены с ювелирной точностью. Некоторые изображенные здания не сохранились до наших дней, но из существующих узнаваемы многие. Кремль, панорама Швивой горки (ныне — Таганки), Китай-город, Лубянка, храмы, монастыри...

Как объясняют специалисты Музея Москвы, иностранные художники, столь тщательно запечатлевавшие красоты города, нередко подрабатывали еще и шпионажем. Поэтому точность в их гравюрах обосновывалась не только художественными, но и разведывательными целями. Что, впрочем, не отменяет эстетической ценности работ.

— На выставке представлена гравюра Жака Исидора Акари-Барона «Панорама Москвы и ее окрестностей», датированная 1845 годом. За нее сражались несколько мировых музеев — это настоящее произведение искусства, — отметила в беседе с «Известиями» директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

Адриан Шхонебек, Питер Пикарт, Генрих де Витт, Жерар Делабарт, Огюст Кадол, Филипп Бенуа, Жан-Луи Девельи создали в своих гравюрах выразительный образ города. Однако иностранные «шпионы» интересовались не только Москвой, но и москвичками — уже по велению сердца, а не разума.

— Москвички были очень изящными барышнями, они следили за тенденциями европейской моды, шили по иностранным каталогам наряды, а те, кто был более обеспечен, заказывали обновки за границей, — поделилась Алина Сапрыкина. — Но иностранцы предпочитали изображать русских красавиц в народных сарафанах, паневах, телогреях и с кокошником на голове.

Увидеть предметы гардероба, вдохновлявшие гостей Первопрестольной, тоже можно на этой выставке. В Музее Москвы хранится одна из лучших коллекций одежды конца XIX — начала XX века.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Выставка продлится до 28 августа.