Пожар в тракторном цеху на Кировском заводе в Петербурге удалось локализовать силами спасателей МЧС. Данных о пострадавших по-прежнему нет.

Огромное возгорание в Кировском районе удалось локализовать в 13:35. Из горящего цеха были вынесены газовые баллоны, организована проверка воздуха с помощью передвижной химико-радиометрической лаборатории, сообщает ИА «Невские новости».

Возгорание произошло 12 июля 2017 года. Цех тракторного производства загорелся в первой половине дня. На борьбу с огнем вылетали два вертолета, а площадь пожара составила почти 1 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен третий ранг опасности.