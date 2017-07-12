Ставропольская полиция начала проверку после заявлений в социальной сети о том, что по городу ходил мужчина в противогазе с зажженной дымовой шашкой.

Следственный комитет проверит информацию, размещенную в социальных сетях, и примет по результатам соответствующее решение. Мужчину видели на Крепостной горе, где он гулял в противогазе с дымовым факелом, сообщает NewsTracker.

Рядом с неизвестным находились люди и маленькие дети, что видно из фотографий, сделанных очевидцами. Многие из тех, кто находился рядом, испугались. В интернет-сообществах появились гневные, осуждающие комментарии против поступка мужчины. Однако некоторым из пользователей происшествие показалось забавным.