Перед судом предстанут двое 16-летних подростков, которых обвиняют в обстреле пассажирских автобусов в Южно-Сахалинске. Уголовное дело заведено по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как установило следствие, подростки, взяв у знакомого пневматические пистолеты, из окна квартиры произвели несколько выстрелов по рейсовым автобусам с пассажирами. Обошлось без пострадавших. Однако сами транспортные средства получили многочисленные повреждения, передает ИА SakhalinMedia.

За это преступление предусмотрено наказание сроком до семи лет. Кроме того, родители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности.