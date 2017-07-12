В Новосибирской области 15-летняя девочка оказалась в позднее время одна за городом, так как контролеры высадили ее из последней электрички. Ребенок прошел в одиночестве 3 км по путям от станции Монолитная до железнодорожного вокзала Искитима. По словам матери, подростку не хватило на билет 20 рублей.

Девочка не сразу сообщила родне о случившемся и пошла пешком до вокзала, так как электрички больше не ходили. В Искитиме ее забрала домой мать, пишет vn.ru.

Как пояснили в ОАО «Экспресс-Пригород», в компании есть правило не высаживать детей. По словам контролеров, во время ревизии на станции Мраморная они вошли в последний вагон электрички и попросили людей предъявить билеты. Пассажиры ответили, что выходят на следующей станции. Сотрудники отдела опеки и попечительства Бердска заявили, что в ситуации должны разбираться в комиссии по делам несовершеннолетних.