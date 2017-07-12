Фестиваль кино пройдет в Ростове-на-Дону в рамках празднования столетия со дня рождения выдающегося русского писателя, нобелевского лауреата по литературе Александра Солженицына. Об этом сообщила замминистра культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

«На базе донской государственной публичной библиотеки состоится нон-стоп-фестиваль документального и игрового кино, посвященный Александру Солженицыну», — приводит слова Дмитриевой RostovGazeta.

Представитель ведомства уточнила, что мероприятие проведут в конце декабря 2018 года. В год юбилея В Ростовской области состоится около 25 мероприятий, среди которых выставки, конференции, создание виртуального музея, литературно-музыкальные вечера, а также уроки для школьников по произведениям писателя.

Александр Солженицын — писатель, публицист, историк, поэт и общественный деятель. Он скончался в 2008 году на 91-м году жизни. Приказом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен в России годом празднования столетия Солженицына. 100 лет со дня рождения писателя исполнится 11 декабря 2018 года.

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