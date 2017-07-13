В прокат выходит новый фильм Романа Каримова, режиссера успешной комедии «Гуляй, Вася!», — мистический триллер «Черная вода». Главную женскую роль в фильме исполнила актриса Ирина Старшенбаум, звезда «Притяжения» Федора Бондарчука.

Вряд ли «Черная вода» повторит прокатный успех комедии «Гуляй, Вася!» — в первую очередь из-за невнятности сюжета. Хотя мистические триллеры и хорроры сегодня востребованы, но Каримов попытался уместить в одном фильме мистику и социальную драму, что в результате привело к размытости месседжа и всей истории в целом.

Главные герои — два брата Максим (Дмитрий Богдан) и Петр (Евгений Алехин) вместе с девушкой Максима Полиной едут в глухую деревню — восстанавливать заброшенный корабль. Местные гостям совсем не рады. Корабль тоже не добавляет оптимизма — он ржавый, обгоревший, окруженный зловещими слухами. В первый же день Максим и Полина ссорятся, и девушка исчезает на всю ночь, а по возвращении ведет себя странно и оказывает знаки внимания Петру. Тот решает, что Полина — ведьма, но Максим в это не верит и пытается распутать клубок загадок.

Создается ощущение, что режиссер не знал, что ему больше хочется показать: судьбу умирающей деревни на постсоветском пространстве, нездоровый любовный треугольник или современные взаимоотношения полов. Герои с безразличными выражениями лиц уныло пререкаются, постоянно вступают в пространные и неуместные диалоги о распаде СССР, гендерной роли мужчин и женщин в обществе. Только персонаж Ирины Старшенбаум выглядит живым и естественным, особенно на фоне своих партнеров по съемочной площадке.

При этом операторская работа в картине выглядит достойно, и зачастую саспенс создается именно благодаря удачным кадрам: голова свиньи в проточной воде между водорослей, черная вода, густой туман, контраст света и мрака на корабле.

«Черная вода» производит впечатление дебюта, место которому скорее на фестивале, чем в прокате. По стилистике и сюжетным промахам фильм очень напоминает другой недавний отечественный триллер — «Диггеры» Тихона Карнеева, у которого это как раз был дебютный полный метр.