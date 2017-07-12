Новая волна гражданско-правовых исков может вернуть известного миллиардера Сергея Полонского в зал суда. На основании новых обвинений будут возбуждены уголовные дела, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Московского штаба «Общероссийского народного фронта» Вячеслав Лысаков.

Сергей Полонский в среду был признан виновным по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. Его приговорили к пяти годам колонии. При этом суд освободил бизнесмена от наказания по истечении срока давности. Миллиардер был освобожден в зале суда.

«Дело не закрыто. Надеюсь, что рука правосудия все-таки его достанет. Есть разные способы привлечения к ответственности. К нему могут быть иски в рамках гражданско-правовых отношений, это может быть и уголовная ответственность. Люди могут подавать иски в отношении его персонально. Надеюсь, что совместными усилиями будут найдены законные способы наказать человека, который цинично откровенно издевался над своими согражданами и сделал это масштабно на виду у всей страны. И сейчас в силу объективных причин ушел от отвественности», — заявил Лысаков.

Новые поправки в закон обезопасят граждан от мошенников на строительном рынке, считает представитель ОНФ.

«Дума будет внимательно изучать существующую законодательную базу и делать серьезные возможные поправки в законодательство, которые бы исключали саму возможность появления таких жуликов, таких мошенников. Пока это обусловленно только доверчивостью граждан и существующим законодательством, которое позволяет такие материально-правовые конструкции допускать», — сказал он.