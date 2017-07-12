Стадион «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира 2018 года, будет оборудован ледовым катком после проведения футбольного турнира. Об этом сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян. По его словам, к настоящему времени готов проект будущего спортивного объекта, однако пока не прошел экспертизу.

Проверка затрудняется тем, что проект попадает в периметр, на территории которого во время проведения чемпионата мира по футболу нельзя вести какое-либо строительство, сообщает RostovGazeta.

Предполагается, что помещение дворца на 5,5 тыс. зрителей расположится недалеко от стадиона.

Напомним, стадион «Ростов-Арена», рассчитанный на 45 тыс. зрителей, возводится к чемпионату мира по футболу, который пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На строительство спортивного сооружения было выделено порядка 18,7 млрд рублей. Согласно контракту, объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре текущего года.

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